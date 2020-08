Nagany dla trzech policjantów po śmierci dwuletniego Marcela

Trzech policjantów z Chodzieży dostało nagany - to pokłosie kontroli przeprowadzonej w jednostce przez komendę wojewódzką. Funkcjonariusze mieli nie dopełnić obowiązków w sprawie dwuletniego Marcela. Chłopiec zmarł.

Pierwsze sygnały o przemocy wobec Marcela z Chodzieży (woj. wielkopolskie) pojawiły się już w październiku ubiegłego roku. Gdyby procedury zadziałały, rodzinę chłopca odwiedzałby dzielnicowy, założono by Niebieską Kartę, a prokuratura wyjaśniłaby, jak doszło do skomplikowanego złamania nogi u tak małego dziecka.

Nagany

- Kiedy tylko komendant wojewódzki dowiedział się o tej bulwersującej sprawie z Chodzieży od razu polecił, by zajęli się nią funkcjonariusze z wydziału kontroli. Po przeprowadzonym postępowaniu przedstawiono komendantowi wnioski końcowe, z których wynikało, że niektórzy policjanci z jednostki w Chodzieży nie dopełnili swoich obowiązków. W stosunku do dwóch policjantów uznano winę, ale odstąpiono od wymierzania kary ze względu na niewielki ciężar zawinień. W stosunku do trzech funkcjonariuszy nałożono kary nagany - powiedział TVN24 Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.