Poniedziałek to kolejny dzień walki z powodzią w południowo-zachodniej Polsce. Fala kulminacyjna przechodzi jeszcze przez Dolny Śląsk i dotarła do województwa lubuskiego.

Dolny Śląsk

Kulminacja fali wezbraniowej wczesnym popołudniem dotarła do Głogowa i stan wody utrzymuje się tu na poziomie ok. 680-690 cm (występują niewielkie wahania) – jest to ok. 240 cm powyżej stanu alarmowego.