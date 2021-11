W Wielkiej Brytanii rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Ponad 40 tysięcy nowych przypadków

czytaj dalej

Były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz ocenił w TVN24, że rozmowa kanclerz Niemiec Angeli Merkel z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką dotycząca kryzysu na granicy polsko-białoruskiej "jest niewątpliwie w naszym interesie". - Polaków interesuje to, by rozwiązać kryzys, a nie to, kto zdobędzie punkty popularności - podkreślał.