Próbował ratować matkę przed atakiem nożownika. 15-letni Polak nie żyje

Andrzej Szejna złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury i do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie ministra Michała Cieślaka. - Dymisja to za mało, naszym zdaniem na tym sprawa się nie skończyła; minister przekroczył uprawnienia – powiedział poseł Lewicy.