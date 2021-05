"Indyjska mutacja może się rozprzestrzeniać jak ogień"

- Ponieważ ten wariant może rozprzestrzeniać się jeszcze szybciej niż wariant z Kent - widzieliśmy, co stało się z nim w grudniu - oznacza to, że jeśli wymknie się spod kontroli, będziemy mieli bardzo, bardzo dużą liczbę przypadków. I to nawet przy ochronie, jaką daje szczepionka - ochrona ta jest bardzo wysoka, ale nie jest absolutna - stwierdził Matt Hancock w niedzielnej rozmowie ze stacją Sky News.