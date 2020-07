Większość resortów pytanych o rządowy plan cięć milczy. Inne odpowiadają wymijająco

Ministerstwa obrony i zdrowia zaprzeczają, że trwają przygotowania do zwolnień urzędników i obniżek ich pensji. 8 resortów odpowiada wymijająco, 11 pytanych przez tvn24.pl o planowane cięcia w administracji milczy. Ministerstwo Finansów odpisuje nam enigmatycznie, że "reaguje na bieżąco", a rzecznik rządu Piotr Mueller zapewnia, że "żadne decyzje nie zapadły".

W kwietniu "Gazeta Wyborcza" napisała, że ministerstwa oraz urzędy wojewódzkie dostały z kancelarii premiera "nieformalne polecenie, by robić już przymiarki do zwolnień i obniżek pensji urzędników, a także by oszacować, ile dałoby się dzięki temu zaoszczędzić".