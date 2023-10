Wieczór wyborczy "Czas decyzji" w TVN24 i TVN. "Nie śpimy tej nocy. Jesteśmy z Państwem przez całą noc"

- Na taki wieczór czeka się cztery lata. Dla każdego dziennikarza to jest ogromne przeżycie i to są zawsze ogromne emocje. I zawsze ogromne wyzwanie dla całej ekipy realizacyjnej. To są dziesiątki ludzi, którzy próbują, trenują, żeby wszystko poszło perfekcyjnie - w programie "Wstajesz i wiesz" mówiła główna prowadząca wieczoru wyborczego Anita Werner.

- Kiedy wszystko jest perfekcyjnie przygotowane, to my dziennikarze, też chcemy być perfekcyjnie przygotowani i nawet jeżeli wiemy, że jesteśmy, to zawsze jest ta adrenalina, która podnosi ciśnienie. Gdy zapala się czerwona lampka na kamerze, gdy wiadomo, że to już ten moment, jak wszędzie jest dookoła cisza i wszyscy mają wzrok skupiony na tobie. To jest potężna dawka stresu, ale bardzo miłego - tłumaczyła.