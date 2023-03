Węgierski parlament za przyjęciem Finlandii do NATO

Parlament Węgier zagłosował za przyjęciem Finlandii do NATO. W sprawie wniosku akcesyjnego Szwecji parlament ma głosować w późniejszym, bliżej nieokreślonym terminie.

Finlandia i Szwecja złożyły wniosek o przystąpienie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę. Poparcie dla wniosku fińskiego zapowiadały niemal wszystkie partie polityczne, zarówno rządząca koalicja Fidesz-KDNP, jak i opozycja. Jedynie skrajnie prawicowe ugrupowanie Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) wypowiadało się przeciwko rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Debata nad przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO rozpoczęła się w węgierskim parlamencie 1 marca, choć odpowiednie dokumenty zostały złożone w parlamencie jeszcze w połowie 2022 roku. W marcu Węgry wysłały delegację do Finlandii i Szwecji, które w ich przekonaniu niesprawiedliwie krytykowały stosunki wewnętrzne na Węgrzech.

W drugiej połowie marca poinformowano, że parlament będzie pod koniec miesiąca głosował nad wnioskiem Finlandii, z kolei decyzja co do Szwecji zostanie podjęta później, w bliżej nieokreślonym terminie. Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana, powiedział na jednej z konferencji prasowych, że głosowanie w sprawie Szwecji może mieć miejsce jeszcze wiosną.

Puolustusvoimat / The Finnish Defence Forces

Fińscy żołnierze Puolustusvoimat / The Finnish Defence Forces

Prócz Węgier tylko Turcja nie zatwierdziła jeszcze przyjęcia Szwecji do NATO. Parlament turecki ma zakończyć proces ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO do majowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Sprawa Szwecji została odłożona ze względu na kwestię kurdyjskich uchodźców w tym kraju.