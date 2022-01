We Włoszech milion osób zakażonych obecnie koronawirusem

Włoskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do ponad miliona wzrosła liczba mieszkańców tego kraju obecnie zakażonych koronawirusem. Minionej doby we Włoszech wykryto 141 tysięcy nowych infekcji, zmarło 111 osób.

Przybywa chorych na COVID-19 we włoskich szpitalach. Łącznie hospitalizowanych jest ponad 12,5 tysiąca osób, w tym prawie 1300 na intensywnej terapii. Dotąd w kraju stwierdzono około 6,2 milionów zakażeń. Status ozdrowieńca ma ponad pięć milionów osób. Od początku pandemii, czyli od lutego 2020 roku we Włoszech zmarło 137 513 osób.

Domagają się obniżenia ceny maseczek

Organizacja obrony praw konsumentów Codacons zabiega o obniżenie cen maseczek FFP2, które są wymagane we wszystkich środkach lokomocji. Muszą je też nosić osoby w pełni zaszczepione, które miały kontakt z zakażonym. Stowarzyszenie odnotowało, że ceny maseczek wzrosły ostatnio nawet o 225 procent do około trzech euro za sztukę (około 14 złotych). W ocenie organizacji także cena obniżona urzędowo do jednego euro, co ma nastąpić zgodnie z zapowiedziami, też będzie zbyt dużym obciążeniem dla wielu rodzin.