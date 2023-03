Wayne Shorter nie żyje. Był legendą muzyki jazzowej i saksofonu

czytaj dalej

Michał Wójcik z Solidarnej Polski, minister w Kancelarii Premiera, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział, że "to jest wewnętrzny spór". - My nie mamy z tym nic wspólnego - przekonywał. Zapytany, kto jego zdaniem jest obecnie prezesem Trybunału, odparł: - Uważamy, że Julia Przyłębska jest osobą, która faktycznie i formalnoprawnie sprawuje tę funkcję.