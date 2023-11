Kopalnia kryptowalut w budynku NSA. Miejsce ukrycia komputerów wskazał były pracownik firmy konserwatorskiej

Urządzenia o dużej mocy obliczeniowej wykorzystywane w obrocie kryptowalutami odkryto w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Miejsce ich ukrycia wskazał pracownik techniczny sądu, który wcześniej był związany z firmą zewnętrzną odpowiadającą za serwis techniczny budynku.

Komputery pobierające mnóstwo energii elektrycznej ukryte były w kanale wentylacyjnym oraz w podłodze technicznej. Zauważono je na przełomie sierpnia i września. Śledztwo prowadzi prokuratura, o zdarzeniu powiadomiono też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Według naszych ustaleń kilka tygodniu po ujawnieniu komputerów i podzespołów umieszczonych w podłodze technicznej w pobliżu urządzeń zasilających gmach NSA, prezes sądu rozwiązał umowę z firmą zewnętrzną dotychczas dbającą o stan urządzeń w budynku.

Z kolei w samej firmie, jeszcze przed decyzją NSA o zakończeniu umowy o współpracy, wyciągnięto konsekwencje w stosunku do dwóch pracowników, którzy byli odpowiedzialni za serwis tej części budynku, w której ujawniono "koparki". Obaj pracownicy zostali zwolnieni.

Z pierwszych nieoficjalnych informacji wynika, że urządzenia mogły pobierać prąd o wartości od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Przez jaki okres pracowały, to wyjaśniają biegli powołani przez prokuraturę.

Powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Odkrycie koparek kryptowalut w budynku sądu potwierdza w piśmie przesłanym do naszej redakcji sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA.

– O fakcie instalacji urządzeń wśród infrastruktury technicznej sądu powiadomieni zostali przez Naczelny Sąd Administracyjny funkcjonariusze policji, którzy podjęli odpowiednie czynności w sprawie, w tym zdemontowali i zabezpieczyli ujawniony sprzęt elektroniczny – czytamy w odpowiedzi sędziego Marciniaka.

Z nieoficjalnych ustaleń wiemy, że zabezpieczone komputery posiadały modemy do łączenia z internetem, co może oznaczać, że urządzenia nie były podpięte do sieci dostępnej w budynku sądu.

– Zdarzenie to nie wywołało skutków w postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa danych przechowywanych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – informuje sędzia Sylwester Marciniak. I dodaje, że o zdarzeniu powiadomiona została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Powołano biegłego, śledztwo prokuratury

Dochodzenie w sprawie "kopalni kryptowalut" w NSA nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ.

- Postępowanie zostało wszczęte z art. 278 par. 5 Kodeksu karnego, czyli w sprawie kradzieży energii elektrycznej. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nie przedstawiono nikomu zarzutów – informuje prokurator Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Obecnie trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia. Prokuratura powołała biegłych z zakresu informatyki oraz elektryki i poboru mocy celem ustalenia ilości pobranej energii elektrycznej i w efekcie jej wartości – dodaje prokurator Banna.

Czym są koparki kryptowalut? "Miliardy obliczeń"

Zjawisko "kopania kryptowaluty" jest ściśle powiązane z obrotem wirtualną walutą i występuje na całym świecie.

- Bezpieczeństwo kryptowalut wynika z zapisu wszystkich transakcji płatności nimi w łańcuchu bloków (ang. blockchain). Każdy blok transakcji jest powiązany ze swoim poprzednikiem, więc jeśliby ktoś chciał nielegalnie zmienić jakiś blok (na przykład fałszując umieszczoną w nim transakcję) to musiałby zmienić wszystkie bloki następujące po nim, a do tego potrzebowałby mocy obliczeniowej, która obecnie nie jest osiągalna na świecie – tłumaczy prof. Wojciech Cellary z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

- Do zabezpieczania bloków stosuje się tzw. funkcję haszującą, która zamienia nagłówek bloku na długą liczbę binarną zwaną "haszem". Ma ona tę właściwość, że jeśli zmieni się choćby jeden bit w nagłówku bloku to cały hasz ulega zmianie. W nagłówku bloku jest specjalne pole zwane niuansem, które można zmieniać w procesie zwanym "kopaniem". Zadaniem "kopaczy", którzy zabezpieczają kryptowaluty, jest znalezienie takiego niuansu, by hasz miał określone właściwości – na przykład 60 zerowych bitów na początku. Brzmi prosto, ale jest to bardzo trudne obliczeniowo zadanie, które jest rozwiązywane metodą prób i błędów. Kopacz przyjmuje jakiś niuans i oblicza hasz z nagłówka bloku. Jeśli nie ma 60 zerowych bitów na początku, to zmienia niuans i znowu oblicza hasz. I tak miliardy razy aż trafi na ten właściwy – opisuje prof. Wojciech Cellary.

"Wyścig kopaczy" - wysoką nagrodę wygrywa jeden

- Takich kopaczy, którzy ścigają się ze sobą, aby znaleźć odpowiedni niuans dla każdego bloku są tysiące. Tylko jeden z nich wygra wyścig o dany blok i dostanie nagrodę w kryptowalucie – w przeliczeniu kilkaset tysięcy dolarów. Po ogłoszeniu zwycięzcy wszyscy kopacze natychmiast zaczynają wyścig o kolejny blok. W Bitcoinie (najpopularniejsza kryptowaluta – red.) bloki są wykopywane co 10 minut, czyli co 10 minut ktoś dostaje kilkaset tysięcy dolarów za pracę nie tyle swoją, co swojego komputera – wyjaśnia prof. Cellary.

Ponieważ twórcy Bitcoina ustalili z góry liczbę cyfrowych monet, to wiadomo, że ostatni Bitcoin zostanie "wykopany" w 2140 r.

Ukryte komputery i kradzieże prądu

– Największe szanse na wygraną mają ci, których komputery są w stanie przeliczyć najwięcej haszy na sekundę. Specjalnie dla nich skonstruowano tzw. koparki, czyli komputery, które służą tylko do liczenia haszy. Są w tym bardzo szybkie, ale konsumują dużo energii elektrycznej, która oczywiście kosztuje dużo pieniędzy – mówi prof. Wojciech Cellary.

– Nieuczciwi kopacze próbują ukraść tę energię np. w instytucjach publicznych lub przedsiębiorstwach, podrzucając do nich koparki i instalując je w mało odwiedzanych miejscach lub w miejscach, w których nie budzą podejrzeń, np. w serwerowniach. Inne nadużycie polega na wykorzystywaniu mocy obliczeniowej komputerów w instytucjach publicznych lub przedsiębiorstwach w czasie wolnym – w nocy lub w weekendy. To też konsumuje dodatkową energię – tłumaczy prof. Wojciech Cellary.

Autor:Artur Węgrzynowicz, Klaudia Ziółkowska/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl