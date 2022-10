Odnaleźć grób Zbytkowera, upamiętnić Sterna. "Chcemy przywrócić światu żydowski cmentarz na Bródnie"

- Jest to niezwykle ważny dla nas projekt przywracania miejsca pamięci tego wyjątkowego miejsca na mapie warszawskich nekropolii. Liczymy na to, że dzięki naszym działaniom cmentarz stanie się ważnym punktem nie tylko Polski ale i świata. Warto przypomnieć, że żydowski cmentarz na Bródnie był jednym z największych tego typu obiektem na świecie i takiej rangi obiekt chcemy światu przywrócić - powiedziała Prezes fundacji Aleksandra Waszak.

Gdzie pochowano Zbytkowera?

"Podczas rzezi Pragi w 1794 roku Zbytkower ukrył wielu mieszczan praskich, ratując ich tym samym od śmierci bądź niewoli. Wykupywał także dzieci z rąk Kozaków, który to fakt został umieszczony na jego niezachowanym pomniku nagrobnym w formie plastycznej bądź jako inskrypcja komemoratywna" - zaznaczają pracownicy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Chociażby przez to - w opinii wielu - pamięć po Zbytkowerze powinna przetrwać w świadomości współczesnych warszawian.

Upamiętnienie słynnego wynalazcy

Innym zasłużonym Żydem w historii miasta jest bez wątpienia wynalazca, uznawany za prekursora cybernetyki, Abraham Stern. "Zaczynał jako zegarmistrz w Hrubieszowie gdzie już w 1810 r. skonstruował serię maszyn liczących, które wykonywały cztery podstawowe działania arytmetyczne i potrafiły również wyciągać pierwiastki kwadratowe. Wypatrzywszy go Stanisław Staszic ściągnął go do Warszawy, dzięki czemu Stern skonstruował "machinę rachunkową" wykonującą wszystkie cztery działania matematyczne - co było rewolucyjne jak na tamte czasy. Był również konstruktorem maszyny obliczającej pierwiastki kwantowe jak i maszyny wykonującej wszystkie pięć działań równocześnie. Od 1830 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk" - tak charakteryzuje jego dokonania FDK.