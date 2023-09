Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej podpisana. Będą centra zdrowia 75 plus

- Dzisiaj (...) w Polsce osób w wieku 75 plus jest 2,7 mln, to siedem procent obywateli, w większości kobiet. Będzie ich przybywało (...). Eksperci szacują, że w 2040 roku będzie to około 14 procent obywateli, a w 2050 roku - 16,5 proc. obywateli - mówił Duda.

"Chcielibyśmy, aby tej całodobowej opieki było jak najmniej"

- Nie ma żadnych wątpliwości, że do tej pory opieki geriatrycznej, tej specjalnej dedykowanej, specjalistycznej jest w Polsce za mało - podkreślił prezydent. - To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. Kiedy podzielimy to na województwa, to wychodzi zaledwie cztery oddziały na województwo - wyliczył.