Prezydent Azerbejdżanu: wierzę w rozwiązanie konfliktu o Górski Karabach

Prezydent dodał, że organy międzynarodowe takie jak Grupa Mińska OBWE powinny działać na rzecz rozwiązania problemu po 28 latach bezowocnych rozmów. Pytany o rosyjską propozycję rozmieszczenia wojskowych obserwatorów w Górskim Karabachu Alijew powiedział, że takie posunięcie powinno być przedmiotem dyskusji prowadzącej do zakończenia konfliktu.

Do wznowienia walk o Górski Karabach, ormiańskie parapańśtwo na terytorium Azerbejdżanu, doszło 27 września. Azerbejdżan rozpoczął ostrzał ormiańskich osad, twierdząc, że wcześniej doszło do prowokacji ze strony zamieszkujących Górski Karabach Ormian. 10 października weszło w życie uzgodnione w Moskwie humanitarne zawieszenie broni, ale nie utrzymało się mimo wezwań kilku światowych mocarstw do natychmiastowego zakończenia krwawych walk. Armenia i Azerbejdżan oskarżają się nawzajem o złamanie rozejmu.