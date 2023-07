Wakacje nad Bałtykiem, a może w Turcji, Grecji czy Chorwacji? Porównanie cen

W przypadku tygodniowego pobytu w trójgwiazdkowych hotelach najtaniej wypada Bułgaria , gdzie za tydzień w kurorcie z przelotem i jednym posiłkiem dziennie zapłacimy 1230 złotych. To o 190 złotych taniej niż pobyt nad polskim morzem, choć – tu ważna uwaga - nie jest tu wliczona podróż, którą każdy musi zaplanować sobie indywidualnie. A to może być kolejne kilkaset złotych.

Kolejna destynacja na liście to Grecja , tam średni tygodniowy pobyt dla jednej osoby to koszt 1566 złotych. W tej cenie także jest przelot, a także dwa posiłki dziennie.

Najdroższa w tym zestawieniu jest Turcja , najbardziej także odległa geograficznie, co z pewnością wpłynęło na cenę biletu samolotowego. Za tydzień w tureckim hotelu, ale all inclusive, czyli z nieograniczonymi napojami i posiłkami, a także opieką rezydenta, średnio zapłacimy 1600 złotych.

Do Turcji najdrożej, ale wszystko jest wliczone

Do Turcji najdrożej, ale wszystko jest wliczone tvn24

A może Karpacz?

- Zdecydowanie coraz większa liczba turystów decyduje się na to, żeby zrezygnować z pobytu w Polsce, w polskim hotelu, nad polskim morzem, gdzie trzeba we własnym zakresie tę wycieczkę zorganizować, zorganizować transport i wybieramy właśnie te trzy (zagraniczne przyp. red.) destynacje - podsumowuje Mielcarek.

Przy wyborze miejsca wypoczynku dobrze jednak wcześniej także zwrócić uwagę na ceny w sklepach czy restauracjach, jeśli zamierzamy jeść na miejscu. Pamiętajmy także, by sprawdzić, jaką szansę mamy na wymarzoną pogodę.

Ponad połowa planuje wypoczynek w Polsce

Respondenci, którzy nie zamierzają w te wakacje nigdzie wyjeżdżać, wskazali, że przyczyną jest pogorszenie ich sytuacji finansowej (41 proc., wzrost o 9 pkt proc. w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem). 31 proc. zadeklarowało, że zazwyczaj nie korzysta z wyjazdów wypoczynkowych. Co czwarty badany zostanie w domu z powodu wzrostu cen wyjazdów.

Ponad połowa badanych zadeklarowała, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku. Co trzeci nie zamierza wydawać więcej.

- Średnio na wakacje, w przeliczeniu na osobę, zamierzamy wydać w bieżącym roku 1614 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 1358 zł. Należy zatem liczyć się z tym, że za tegoroczne wakacje zapłacimy nawet o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Warto pamiętać, że jest to kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego, ile zamierzamy wydać i ile osób będzie nam towarzyszy - skomentował Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

Podobnie jak przed rokiem Polacy zamierzają sfinansować wakacyjny wypoczynek przede wszystkim z własnych zasobów. 85 proc. nie zamierza sięgać po kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie wakacyjnych planów. Taką możliwość rozważa co dziesiąty badany. Jak podano, potwierdzają to wyniki majowego "Monitora Bankowego" ZBP. Bankowcy pytani o to, czy zauważają wzrost zainteresowania ofertą kredytów i pożyczek na wakacyjny wypoczynek, w zdecydowanej większości udzielili przeczącej odpowiedzi.