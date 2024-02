Ten sam sąd najpierw uchylił wyrok, a potem od nowa skazał. Były burmistrz Wadowic stracił szansę na reelekcję

Mateusz Klinowski, były burmistrz Wadowic został prawomocnie skazany za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Chodzi o most na rzece Kleczance, który został zbudowany przez samorządowca bez przetargu. Ta decyzja sądu niemożliwi Klinowskiemu ponowny start w wyborach na burmistrza. Polityk zamierza jednak dostać się do wadowickiej rady miasta.

Gdy w 2010 roku wezbrana fala zerwała most na Kleczance w Rokowie, okoliczni mieszkańcy znaleźli się w trudnej sytuacji. Brak przeprawy znacznie utrudnił im dostanie się do miasta. Przerzucono prowizoryczną kładkę, jednak na długoterminowe rozwiązanie trzeba było zaczekać. W 2018 roku most odbudował kończący swoje urzędowanie burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski. Wcześniej, jak tłumaczy były samorządowiec, urzędnicy nie wiedzieli o konieczności odbudowy przeprawy, bo działa jej tymczasowa wersja, wykonana przez mieszkańców.

Okazało się jednak, że od strony formalnej budowa pozostawiała wiele do życzenia – nie przeprowadzono przetargu na jej wykonanie. W 2020 roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Klinowskiemu.

Klinowski: to był stan wyższej konieczności

Zapytaliśmy byłego burmistrza, czy kiedy w 2018 roku decydował się na zbudowanie mostu spodziewał się, że sześć lat później uniemożliwi mu to walkę o reelekcję. – A skąd. Trzeba było to odbudować, bo ludzie mieli problem z przekraczaniem rzeki. Zbudowali sobie prowizoryczną kładkę, ktoś z niej spadł, połamał się – relacjonuje nasz rozmówca.

Prowizoryczna kładka zbudowana przez mieszkańców Rokowa mateuszklinowski.pl

Jego zdaniem zachodził stan wyższej konieczności, którego sąd nie wziął pod uwagę. – W prawie zamówień publicznych był przepis, który umożliwiał w sytuacji awaryjnej wykonanie inwestycji z pominięciem procedury przetargowej – mówi Klinowski.

- Kiedy wykonywaliśmy tę przeprawę w 2018 rok nie było nawet śladu podejrzenia, że coś tu może być później wykorzystane do stworzenia przekonania, że doszło do przestępstwa – tłumaczy były samorządowiec.

Pierwszy wyrok w sprawie Klinowskiego został wydany 21 grudnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy w Wadowicach. Wówczas były burmistrz został skazany za niedopełnienie obowiązków. Według sądu Klinowski nie uzyskał zezwolenia na budowę mostu w Rokowie ani pozwolenia wodnoprawnego. Pominął też przetarg. Sąd orzekł, że było to działanie na szkodę gminy Wadowice, a sam burmistrz działał "wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami".

Sąd Najwyższy uchylił uchylenie wyroku

Od wyroku odwołali się zarówno oskarżony i jego obrońca, jak i prokurator. Oskarżyciel, jak podaje Gazeta Wyborcza, chciał, by Klinowski odpowiadał za samowolę budowlaną sam, a nie – jak uznał sąd pierwszej instancji – wspólnie z innym urzędnikiem.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wyrok wydany w Wadowicach został uchylony 24 stycznia 2023 roku.

- Pierwszy skład Sądu Okręgowego, który w tej sprawie orzekał, w ponad 50 stronach opisał wady wyroku skazującego z pierwszej instancji i wyraźnie wskazał, że po pierwsze w sprawie nie ma znamion przestępstwa, a po drugie prokuratura opiera się na fałszywych zeznaniach jednego ze świadków – relacjonuje Klinowski.

"Od wyroku Sądu II instancji złożyła skargę Prokuratura. Po jej rozpoznaniu, Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 02 sierpnia 2023 roku uchylił zaskarżony wyrok (czyli wyrok Sądu II instancji uchylający wyrok Sądu I instancji) i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym" – podaje biuro prasowe krakowskiego Sądu Okręgowego.

Most w Rokowie mateuszklinowski.pl

Stracił wybory, może stracić pracę

Ostatni wyrok w sprawie Klinowskiego zapadł w poniedziałek, 5 stycznia. Ten również jest skazujący, jednak w odróżnieniu od sądu I instancji krakowski orzecznik uznał, że "oskarżony nadto przekroczył swe uprawnienia zawierając umowę z dnia 6 lipca 2018 roku z Zakładem Budowlano Montażowym Probud Sp. z o.o. zobowiązującą Gminę do wydatkowania środków publicznych w kwocie 339.948,09 zł bez przetargu". Według tego wyroku Klinowski działał sam (a nie, jak uznano w 2021 roku, "wspólnie i w porozumieniu" z innym urzędnikiem). Dwukrotnie została też podwyższona wyznaczona byłemu burmistrzowi grzywna – teraz skazany ma zapłacić 20 tysięcy złotych kary.

To jednak nie jest najbardziej dotkliwa konsekwencja wyroku – skazanie oznacza, że Klinowski nie może ponownie kandydować na burmistrza Wadowic. Tę funkcję pełnił od 2014 do 2018 roku. Poprzedzającą go oraz obecną kadencję wygrywali kandydaci z Prawa i Sprawiedliwości. Samorządowiec może też stracić pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadził między innymi zajęcia z etyki służby publicznej i etyki zawodów zaufania publicznego. Obecnie semestr się skończył, a władze UJ analizują sytuację prawną wykładowcy.

Wyrok jest prawomocny i, jak informuje Sąd Okręgowy w Krakowie, dotychczas nie wpłynął wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Pytany, czy czuje się pokrzywdzony rozstrzygnięciem sądu Klinowski przyznaje, że tak. – Przede wszystkim jestem prawnikiem i wiem, co jest w materiale dowodowym i co sąd mógł orzec w tej sprawie. Ten wyrok jest totalnie niezgodny z jakimikolwiek standardami – przekonuje skazany. Klinowski poinformował, że zbiera komitet wyborczy i zamierza startować do wadowickiej rady miasta.

Od wyroku sądu drugiej instancji apelacja nie przysługuje. Innych rozwiązań były samorządowiec też nie bierze pod uwagę. – Nie zniżyłbym się do pisania do prezydenta Dudy o jakieś ułaskawienie, nie jestem Wąsikiem ani Kamińskim – żartuje.

Autorka/Autor:wini/PKoz

Źródło: tvn24.pl