"Te działania świadczą o bezradności, ale też o absolutnym nieliczeniu się z żadnymi wyrokami"

Sędzia Paweł Juszczyszyn zdecydował, że 21 stycznia wraz z protokolantem pojedzie do Kancelarii Sejmu, by osobiście dokonać oględzin zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Rozwiązanie takie zaproponowała Kancelaria Sejmu.

"Te działania świadczą o bezradności"

- To działanie sędziego Nawackiego jest równie sensowne jak działanie pani prezes sądu z Elbląga, która przed Marszem Tysiąca Tóg zaaresztowała togi sędziom. To jest mniej więcej na tej samej zasadzie działanie - oceniła filozofka dr Katarzyna Kasia. Jej zdaniem, "gdyby sędzie Nawacki mógł zamknąć sędziego Juszczyszyna, żeby nie mógł pojechać do Warszawy to też by jakoś tak to przeprowadził”".