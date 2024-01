Ciała małżeństwa w mieszkaniu. Leżeli martwi kilka dni. Śledczy sprawdzają, co się stało

czytaj dalej

Zespół do spraw rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości złożył zawiadomienie do prokuratury o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Koordynator zespołu Roman Giertych zapowiadał zawiadomienie w związku z ujawnieniem informacji przez byłego agenta CBA. Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, mówił w studiu "Superwizjera" TVN, że z pieniędzy publicznych opłacony został między innymi wyjazd dwóch funkcjonariuszy CBA do Wiednia, gdzie mieli oni spędzić czas w domu publicznym.