Ustawa o pensjach nauczycieli leżała w Sejmie 4 lata. Posłowie chcą, by znów trafiła do komisji

W środę posłowie zajęli się obywatelskim projektem ustawy, który zmieniłby zasady wypłacania pensji nauczycielom - całkowicie odpowiedzialne miałoby być za nie państwo. Zdecydowali, że nad projektem znów pochylą się sejmowe komisje, choć cztery lata temu nie znalazły na to czasu.

Marszałek Witek: to ostatni termin

Dlaczego właśnie teraz posłowie zajmują się projektem sprzed czterech lat? - Prawo mówi o tym, że projekty obywatelskie, które nie zostały procedowane w poprzedniej kadencji Sejmu, muszą trafić do parlamentu w kolejnej. To ostatni termin, w którym – zgodnie z ustawą – Sejm musiał się nimi zająć - wyjaśniała w środę rano marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego na przedstawienie inicjatywy dostał jedynie pięć minut. Nie poinformowano go o tym wcześniej, a wicemarszałek Ryszard Terlecki po prostu przerwał jego wystąpienie w trakcie, zauważając, że "czasy się zmieniły". Zapewniał też, że poinformował ZNP o skróceniu czasu na wypowiedź.

- Proszę o poparcie tej kluczowej dla ponad 600-tysięcznej grupy nauczycieli sprawy. Ustawy, która po prostu poprawia dostęp do edukacji publicznej - zwracał się do posłów Broniarz.

Projekt jak gorący kartofel

- Wrzucacie pod obrady, korzystając z pandemii, projekty, które traktujecie jak gorące kartofle. Wiecie, że dzisiaj uwaga Polek i Polaków jest skupiona na walce z koronawirusem, na obawie o zarobki i miejsca pracy. Przez cztery lata nie mieliście odwagi powiedzieć, co zrobić z tym projektem. Ale przez te cztery lata zafundowaliście nauczycielom, uczniom i rodzicom deformę edukacji - mówiła Szumilas.

– Na tym etapie, każda propozycja, zwłaszcza w projekcie dotyczącym edukacji, wynagrodzeń nauczycieli, jest godna uwagi, pochylenia się nad tym. Dlatego klub PiS proponuje przekazanie projektu do pracy w komisji. Mam nadzieję, że to będzie okazja, by pochylić się nad tym, widzieć ten problem szerzej, zastanowić się, czy nie jesteśmy po tych kilkunastu latach w miejscu, gdzie warto na nowo, na świeżo spojrzeć na oświatę – mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS, która jest równocześnie przewodniczącą sejmowej komisji edukacji.