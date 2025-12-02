Logo strona główna
Trump dał siedem dni na ucieczkę

Prezydent USA Donald Trump
Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj
Źródło: Reuters
Agencja Reuters opisała przebieg niespełna 15-minutowej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Nicolasem Maduro. Amerykański prezydent miał powiedzieć wenezuelskiemu przywódcy, że ten ma tydzień na ucieczkę z kraju. Po wygaśnięciu terminu, w piątek, Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą.

Prezydent USA Donald Trump powiedział wenezuelskiemu przywódcy Nicolasowi Maduro, że ma tydzień na ucieczkę z kraju wraz z rodziną, odmawiając amnestii dla niego i jego otoczenia - poinformowała w poniedziałek agencja Reuters, opisując przebieg niespełna 15-minutowej rozmowy telefonicznej obu przywódców, do której miało dojść 21 listopada.

Według źródeł, Maduro miał powiedzieć Trumpowi, że jest gotów opuścić Wenezuelę, pod warunkiem zagwarantowania mu amnestii, zniesienia sankcji i zakończenia postępowania w Międzynarodowym Trybunale Karnym przeciwko niemu.

Wenezuelski lider miał też zażądać zniesienia sankcji nałożonych na ponad setkę osób z jego rządu oraz zaproponować, by jego zastępczyni Delcy Rodriguez przejęła po nim rządy do czasu przeprowadzenia nowych wyborów.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: DUSTIN SAFRANEK/PAP/EPA

Narastająca presja USA na Wenezuelę

Trump miał odrzucić większość propozycji i powiedział Maduro, że ma tydzień, by opuścić kraj wraz ze swoją rodziną. Kiedy termin ten minął w piątek, następnego dnia prezydent ogłosił przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą jako zamkniętą.

Według wcześniejszych doniesień "Wall Street Journal" na temat rozmowy, Trump miał również zagrozić użyciem siły, jeśli Maduro nie odda władzy.

Do rozmowy przywódców doszło na tle stale zwiększającej się presji i gróźb USA wobec Wenezueli i prezydenta Maduro, który jest oskarżony przez prokuraturę USA o związki z narkobiznesem.

W ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział, że armia USA będzie przeprowadzać ataki lądowe przeciwko handlarzom narkotyków.

W poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że Trump nie wyklucza żadnej opcji. Potwierdziła też doniesienia o tym, że na poniedziałek zaplanowano w Białym Domu naradę na temat Wenezueli z udziałem czołowych przedstawicieli administracji, w tym sekretarza stanu Marco Rubio i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, gen. Dana Caine'a.

pc

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DUSTIN SAFRANEK/PAP/EPA

Donald Trump Nicolas Maduro
