USA i Wielka Brytania rozpoczęły atak na rebeliantów Huti w Jemenie

To jest zapowiedź ułaskawienia i to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że przynajmniej gasi część konfliktu, który ożywia nasze serca, umysły, języki ostatnimi dniami - powiedziała w "Faktach po Faktach" profesor Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku i pierwsza RPO. Odniosła się do wszczęcia przez prezydenta postępowania ułaskawieniowego względem Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika. Podkreślała, że "będziemy teraz świadkami trwania pewnej procedury", a "na końcu będzie dopiero ułaskawienie".