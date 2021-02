Marynarka USA testuje swoje "zdolności" na Morzu Południowochińskim

Ćwiczenia odbywają się kilka dni po tym, jak Chiny potępiły przepłynięcie niszczyciela USS John S. McCain w pobliżu kontrolowanych przez ChRL Wysp Paracelskich, co Stany Zjednoczone nazwały "operacją swobody żeglugi". Była to pierwsza taka misja amerykańskiej marynarki wojennej od czasu objęcia urzędu w styczniu tego roku przez prezydenta Joe Bidena.

Roszczenia Pekinu

- Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z morza, co wszystkie kraje mogą czynić na mocy prawa międzynarodowego - powiedział w oświadczeniu dowódca grupy uderzeniowej USS Nimitz kontradmirał Jim Kirk.

Rząd w Pekinie rości sobie historyczne prawa do 90 procent obszaru Morza Południowochińskiego. Stoi to w sprzeczności z roszczeniami Brunei, Malezji, Filipin, Wietnamu i Tajwanu do poszczególnych obszarów tego strategicznego akwenu. Morze Południowochińskie jest bogate w złoża naturalne i ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowego handlu. Co roku przepływają przez nie towary warte 3 miliardy dolarów. Stany Zjednoczone od lat prowadzą tam patrole, które określają mianem "ćwiczeń swobody żeglugi".