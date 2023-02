Balon szpiegowski nad USA. Świadek: najpierw myślałem, że to UFO

W przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych porusza się chiński balon szpiegowski - podał w czwartek Pentagon. Lecący się na dużej wysokości obiekt udało się zarejestrować mieszkańcowi Montany. "Najpierw myślałem, że to UFO" - napisał na Twitterze, zamieszczając wykonane przez siebie nagranie.

Chase Doak, mieszkaniec Billings w stanie Montana, przyznał, że jego ciekawość wzbudziła decyzja władz lokalnego lotniska o uziemieniu maszyn w związku z postawieniem w stan gotowości wojska, w tym myśliwców F-22 Raptor. - Zaledwie chwilę wcześniej widziałem informacje o ograniczeniach w ruchu powietrznym tutaj nad Billings i pomyślałem, że to trochę podejrzane - mówił agencji Reutera.

- Wyjrzałem przez okno jak zwykle i po prostu uchwyciłem to kątem oka. Na początku pomyślałem, że to gwiazda, ale stwierdziłem, że to byłoby trochę dziwne, ponieważ jasno świeciło słońce - mówił mężczyzna. Z podjazdu przed swoim domem Doak uchwycił przesuwający się wysoko na niebie balon, który zdaniem eksperta, cytowanego przez agencję Reutera, może mieć długość trzech autobusów i lecieć w stratosferze, wysoko nad pułapem przelotu samolotów komercyjnych.