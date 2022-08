Aresztowano parę podejrzewaną o kradzież tożsamości zmarłych przed laty dzieci. Prokuratura pokazała ich zdjęcia w mundurze KGB

United States District Court District of Hawaii via AP/EastNews

Walter Glenn Primrose i Gwynn Darle Morrison United States District Court District of Hawaii via AP/EastNews

Śledczy podają, że Primrose od 6 lat ma specjalne uprawnienia dostępu w stacji lotniczej US Coast Guard (USCG) w Barbers Point na O'ahu. Jak podaje CNN, z wniosku ma wynikać również, że miał wcześniej dostęp do tajemnic, jako technik elektryk awioniki w USCG. Według śledczych, był zobowiązany do zgłaszania wszelkich podróży zagranicznych, ale dochodzenie wykazało, że nie zgłosił kilku podróży do Kanady.