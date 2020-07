Kongresmenka: kongresmen zwyzywał mnie na oczach reporterów

- Na oczach reporterów kongresmen Yoho nazwał mnie, cytuję: "j****ą s**ą" - powiedziała w czwartek podczas posiedzenia Izby Reprezentantów kongresmenka Partii Demokratycznej Alexandria Ocasio-Cortez. - To są słowa, jakie kongresmen Yoho skierował do kongresmenki. Wobec kongresmenki, która reprezentuje 14. okręg Nowego Jorku. A dotyczy to każdej kongresmenki, każdej kobiety w tym kraju, która w pewnym momencie swojego życia stawia czoła pewnym formą takich zachowań - dodała.

Demokratka powiedziała, że nie potrzebuje przeprosin ze strony Yoho, chociaż miałby taką okazję. - Nie będę wyczekiwać do późnej nocy, czekając na przeprosiny ze strony mężczyzny, który nie ma wyrzutów sumienia z powodu wyzywania kobiet i używania obelżywego języka w stosunku do kobiet - dodała.

Eskalujący spór pomiędzy kongresmenami

Reuters zwraca uwagę, że ostatnie wypowiedzi Ocasio-Cortez to kolejna odsłona eskalującego sporu, który rozpoczął się w poniedziałek, gdy gazeta "The Hill" opisała, że jeden z jej reporterów usłyszał komentarze Yoho. "The Hill" podała, że Yoho przeprowadził krótką rozmowę z Ocasio-Cortez, w której nazwał ją "obrzydliwą" za wcześniejsze jej sugestie, że bezrobocie i bieda spowodowane pandemią COVID-19 prowadzą do wzrostu przestępczości w Nowym Jorku.