Afroamerykanka poprowadziła konferencję w Białym Domu. "Doceniam historyczny charakter tej chwili"

Afroamerykanka Karine Jean-Pierre w środę stała się drugą czarnoskórą kobietą w historii i pierwszą od 30 lat, która poprowadziła codzienną konferencję prasową w Białym Domu. - Stać tutaj to prawdziwy zaszczyt - przyznała. To także pierwsza otwarcie homoseksualna osoba, która w imieniu prezydenta USA odpowiadała na pytania dziennikarzy.

- Cześć wszystkim! Witajcie! - zwróciła się Jean-Pierre do dziennikarzy, zgromadzonych w sali prasowej im. Jamesa S. Brady'ego w Białym Domu. Konferencja dotyczyła m.in. strzelaniny, do której doszło w środę w mieście San Jose w Kalifornii.

- Stać tutaj to prawdziwy zaszczyt - wyznała Afroamerykanka. - Doceniam historyczny charakter tej chwili. Naprawdę. Wierzę jednak, że stanie na tej mównicy, przebywanie w tym pokoju, w tym budynku... tu nie chodzi tylko o jedną osobę. Chodzi o to, co robimy w imieniu amerykańskiego narodu - podkreśliła Jean-Pierre, pełniąca funkcję zastępcy sekretarz prasowej Białego Domu.