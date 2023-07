6-latka uciekła porywaczowi, gryząc go w ramię. "Bardzo dzielnie walczyła"

Według policji do próby uprowadzenia sześcioletniej A'hylric doszło na dziedzińcu kompleksu mieszkaniowego w północnej części Miami w czwartek. Dziewczynka miała zauważyć białego SUV-a, z którego wyszedł nieznajomy mężczyzna, kiedy została na zewnątrz sama, po zakończonej zabawie z innymi dziećmi - przekazało w poniedziałek CBS News Miami. Porywacz miał złapać dziewczynkę, a następnie nieść. Ta jednak zaczęła się bronić.

Porwanie 6-latki w Miami. Relacja dziecka

Złapał mnie, podniósł i zaczął ze mną biec, (wtedy) go ugryzłam - relacjonowała później A'hylric w wywiadzie udzielonym stacji. Następnie napastnik miał uderzyć sześciolatkę, rzucić na ziemię i pobiec do swojego samochodu. A’hylric pobiegła do mieszkania i powiedziała o zajściu partnerowi swojej matki.