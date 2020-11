"Zbyt wielu ludzi nie może być sobą bez strachu". Pierwszy taki dokument w historii Unii Europejskiej

"Wszyscy w Unii powinni czuć się bezpieczni i wolni"

Komisarz do spraw równości Helena Dalli stwierdziła, że "UE daje dziś przykład do naśladowania w walce o różnorodność i inkluzywność". - Równość i niedyskryminacja to podstawowe wartości i prawa w Unii Europejskiej. To oznacza, że wszyscy w Unii powinni czuć się bezpieczni i wolni, bez strachu przed dyskryminacją czy przemocą ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową czy cechy płciowe - oświadczyła. Podkreśliła jednocześnie, że "wciąż jesteśmy daleko od pełnej inkluzywności i akceptacji, na jakie zasługują osoby LGBTIQ". - Wierzę jednak, że wraz z państwami członkowskimi możemy sprawić, by Europa była lepszym i bardziej bezpiecznym miejscem dla wszystkich. W strategii wzywamy więc te państwa członkowskie, które nie mają krajowych strategii na rzecz równości osób LGBTIQ, aby taki dokument przyjęły, odnosząc się do szczególnych potrzeb w zakresie równości osób LGBTIQ w danym kraju - dodała.