Umowa między Orlenem i Saudi Aramco. Politycy o kolejnym zawiadomieniu i wniosku o kontrolę NIK

Jest kolejne zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie możliwych nieprawidłowości przy sprzedaży Lotosu saudyjskiej firmie Saudi Aramco. Polska 2050 powiadomiła też o złożeniu wniosku o kontrolę NIK w tej sprawie. Chodzi o doniesienia dziennikarzy "Czarno na białym", którzy ujawnili projekt umowy między Orlenem i Saudi Aramco. - Nie tylko powinniśmy tę umowę poznać, ale także powinno być zbadane, czy ta umowa jest zgodna z polską racją stanu - komentowała w Sejmie posłanka Lewicy Beata Maciejewska.

Dziennikarze "Czarno na białym" TVN24 Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik dotarli do projektu umowy między Orlenem i Saudi Aramco - światowym gigantem paliwowym, który z końcem listopada stał się właścicielem 1/3 Rafinerii Gdańskiej. Wynika z niego, że po fuzji Orlenu i Lotosu Polska może utracić kontrolę nad Rafinerią.

Nie wiadomo, czy zapisy projektu znalazły się w finalnej umowie, ale wiele na to wskazuje - między innymi dokument z Komisji Europejskiej, która dała zgodę na fuzję oraz to, że Orlen, w odpowiedzi na szczegółowe pytania reporterów "Czarno na białym", nie zaprzeczył tym zapisom. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę interes publiczny, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne państwa, dziennikarze zdecydowali się ujawnić, co zostało wpisane do projektu umowy tej strategicznej dla Polski transakcji i raz jeszcze publicznie pytają zarówno Orlen, jak i nadzorujące go Ministerstwo Aktywów Państwowych, co znalazło się w ostatecznej wersji umowy.

Ustalenia dziennikarzy komentowali w poniedziałek politycy.

Maciejewska: umowa powinna być zbadana

Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Beata Maciejewska postulowała, że "nie tylko powinniśmy tę umowę poznać, ale także powinno być zbadane, czy ta umowa jest zgodna z polską racją stanu". - Czy rzeczywiście tam nie ma zapisów, które sprawiają, że my w dość duży sposób, takie są doniesienia, tracimy kontrolę nad tym zasobem, który dotychczas był polski - precyzowała.

- Okazuje się, że nasz partner z Arabii Saudyjskiej, który niby ma tylko 30 procent udziałów, może podejmować kluczowe decyzje, jeśli chodzi o inwestycje. Jako Lewica zastanawiamy się nad tym, żeby w najbliższym czasie złożyć do NIK-u wniosek o kontrolę całej tej umowy. To jest niezwykle istotne, to polska racja stanu, szczególnie dzisiaj, gdy kwestie energetyki są dla nas tak istotne - argumentowała.

Tomczyk: kiedy Sasin kłamał?

Poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zauważył, że "sprawa jest polityczna", bo "na to zgodził się premier". - Po drugie, na to zgodziły się spółki państwowe, razem z panem [szefem resortu aktywów państwowych, Jackiem - przyp. red.] Sasinem, który za nie odpowiada. Dzisiaj dowiadujemy się, że te spółki w żaden sposób nie są zabezpieczone - mówił.

Tomczyk zacytował przy tym wpis Sasina z 18 listopada, w którym twierdził, że "nie ma możliwości sprzedaży Rafinerii Gdańskiej bez zgody rządu".

- Dzisiaj mamy 19 grudnia i Sasin chce wpisać Rafinerię Gdańską do wykazu podmiotów podlegających ochronie, żeby nie można jej było sprzedać Rosjanom. To kiedy on kłamał? Oni kłamią cały czas - skwitował poseł. Nawiązał tu do doniesień Business Insider, według których Rafineria Gdańska od 1 stycznia znajdzie się na specjalnej liście podmiotów podlegających ochronie.

Polska 2050 składa zawiadomienie do prokuratury i wniosek o kontrolę NIK

W tej sprawie konferencję zorganizowali wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko i poseł tego ugrupowania Mirosław Suchoń.

- To już nie są znaki zapytania, to są bardzo konkretne zarzuty, które trzeba postawić w tej sprawie. Z każdą kolejną publikacją medialną, z każdymi kolejnymi informacjami, także tymi, które padały na posiedzeniu komisji senackich, widzimy, że ta transakcja zawiera klauzulę i zapisy, które są, mówiąc delikatnie, groźne, niezrozumiałe - powiedział Kobosko.

Przekazał, że "osobiście składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa menadżerskiego" w tej sprawie. - Uważamy, że pan prezes Daniel Obajtek zrobił rzecz, która może doprowadzić do powstania szkody majątkowej wielkich rozmiarów - powiedział.

- Informacje, które do nas docierają, wskazują, że cała ta transakcja jest dziwna, zastanawiająca. To już nie chodzi o to, że firma saudyjska, podobnie jak cała Arabia Saudyjska, współpracuje nadal z Rosją Putina. To oddanie za bezcen sreber rodowych, niezwykle zdrowej, prężnej, nowoczesnej firmy, jaką jest dawna Rafineria Gdańska, obecnie Lotos, firmie saudyjskiej przez Orlen - zwracał uwagę.

Kobosko podsumował, że "im więcej wiemy, tym więcej wskazuje na to, że prokuratura, organy państwa i my wszyscy powinniśmy doprowadzić do unieważnienia tej transakcji". - Daniel Obajtek jest dziś przeciwieństwem Świętego Mikołaja. Zamiast nam coś dawać, coś nam odbiera. I to coś wartego miliardy złotych - dodał.

Suchoń z kolei komentował, że jeśli doniesienia się potwierdzą, to będzie to przykład "złodziejskiej prywatyzacji". - Bo już dawno nie mieliśmy do czynienia z czymś takim, że wąska grupa oligarchii politycznej de facto uwłaszcza się na państwowym majątku - stwierdził.

Poseł poinformował, że Polska 2050 składa wniosek o wszczęcie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w tej sprawie.

Ziobro o ewentualnych decyzjach prokuratury

O sprawę pytany był w prokuraturze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W odpowiedzi przyznał, że nie zna faktów związanych z tymi umowami i nie był ich stroną.

- Podejrzewam, że te umowy składały się z tysięcy dokumentów. Trudno mi w tej chwili, na podstawie relacji medialnych, są różne spory i stanowiska, oceniać, czy to kontrakt dobry czy zły. Jeżeli wpłynie zawiadomienie, zostaną podane okoliczności, które miałyby wskazywać na możliwość popełnienia przestępstwa, to wtedy prokuratura będzie podejmować decyzje w tej sprawie - zapowiedział.

O złożeniu zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie informowali wcześniej w sobotę politycy Platformy Obywatelskiej.

