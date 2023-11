Ochrona zdrowia w umowie koalicyjnej. Najważniejsze zapisy

W podpisanej w piątek przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy umowie koalicyjnej znalazły się podpunkty dotyczące ochrony zdrowia. Wśród nich jest zniesienie limitów Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie, a także unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w sprawie aborcji.

Koalicjanci deklarują, że chcą "zdecydowanej poprawy jakości i dostępności systemu ochrony zdrowia". Zamierzają osiągnąć ten cel, zwiększając nakłady finansowe na ten sektor.

"Zniesiemy limity na leczenie przez NFZ. Wprowadzimy mechanizmy oddłużania szpitali i urealnimy wycenę świadczeń zdrowotnych. Zapewnimy powszechną i dostępną pomoc psychologiczną i psychiatryczną finansowaną przez państwo. Zwiększymy rolę placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Rozszerzymy uprawnienia przedstawicieli innych zawodów medycznych i niemedycznych, by usprawnić funkcjonowanie systemu. Dołożymy wszelkich starań, by skrócić kolejki do specjalistów" - zapowiadają koalicjanci. W każdej szkole ma też być dostępna opieka psychologiczna.

Co z aborcją?

W umowie została wspomniana kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który odebrał kobietom w ciąży prawo do przerwania jej w przypadku ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu. Dokument nie precyzuje innych kwestii.

Przed podpisaniem umowy współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń zapewnił, że jeden z pierwszych projektów nowego rządu będzie dotyczył właśnie aborcji. - To nasz obowiązek wobec milionów Polek, które powierzyły nam mandat - stwierdził Biedroń podczas wystąpienia.

Podpisanie umowy koalicyjnej PAP/Marcin Obara

- To jest działanie, które musi być przeprowadzone przede wszystkim w sferze faktycznej. Ta sfera faktyczna to decyzje ministra zdrowia, to wytyczne konsultantów, to robota w NFZ. Musimy doprowadzić, i to nie jest żaden slogan, do sytuacji, w której kobiety w Polsce przestaną się bać rodzić dzieci, a lekarze przestaną się bać je leczyć - mówił już po podpisaniu umowy koalicyjnej Szymon Hołownia, lider Polska 2050. Dodał też, że jeśli chodzi o aspekt prawny i wycofanie orzeczenia TK z 2020 roku to koalicjanci "podejmą decyzję".

In vitro, opieka okołoporodowa, zwolnienia chorobowe

Pozostałe kwestie zdrowotne, uwzględnione w umowie, to dostęp do in vitro i opieki okołoporodowej. "Państwo zapewni szczególne wsparcie dla par planujących rodzicielstwo poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych. Zapewnimy realizację nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Dostęp do bezpłatnego znieczulania będzie zasadą, a nie wyjątkiem" - deklarują koalicjanci.

Skutkiem ubocznym walki o zatrzymanie "potężnego wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej" ma być natomiast całkowite przerzucenie opłacania zwolnienia chorobowego pracownika na ZUS - już od pierwszego dnia zwolnienia. W punkcie 20. umowy znalazła się natomiast wzmianka o systemowym wsparciu rodzin, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób niesamodzielnych i seniorów.

