Wuhłedar to obecnie kluczowy bastion naszej obrony w Donbasie - powiedział w rozmowie z niezależnymi rosyjskimi mediami rzecznik ukraińskiej 68. samodzielnej brygady strzelców Jewhen Nazarenko. Utrata kontroli nad 15-tysięcznym miasteczkiem, położonym na południu obwodu donieckiego zmusiłaby siły ukraińskie do przeorganizowania całej linii frontu.

- Gdyby Rosjanie zdobyli Wuhłedar, oznaczałoby to poważne problemy dla ukraińskiej armii, ponieważ wróg kontrolowałby stamtąd jej szlaki logistyczne. Przeciwnik widziałby z Wuhłedaru wszystko to, co dzieje się na pozycjach naszych wojsk, dlatego musielibyśmy wycofać się niemal do Kurachowego, czyli ponad 20 km na północ - wyjaśnił Jewhen Nazarenko w rozmowie z niezależną rosyjską telewizją Nastojaszczeje Wriemia.