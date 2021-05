Prorosyjski polityk oskarżony o zdradę stanu. Kreml "nie zamierza ingerować"

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa poinformowała we wtorek na Facebooku o postawieniu zarzutów dwóm deputowanym do parlamentu ukraińskiego – podał portal Ukraińska Prawda. Chodzi o Wiktora Medwedczuka, lidera partii Opozycyjna Platforma – Za Życie oraz Tarasa Kozaka, również należącego do tego ugrupowania. Wcześniej mieli oni w tej sprawie status świadków. Prokurator poinformowała, że miejsca pobytu Medwedczuka nie ustalono, a jego poszukiwania prowadzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).