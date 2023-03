Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Utrzymywanie przez siły ukraińskie Bachmutu w obwodzie donieckim wiąże wojska rosyjskie w jednym miejscu, przez co tracą one możliwości natarcia na innych kierunkach - podkreśliła armia ukraińska w komunikacie w niedzielę. "Obrona Bachmutu pozwala na związanie w jednym miejscu znacznych sił Rosjan i ich rezerw" - podkreślono w komunikacie. Wojska rosyjskie ponoszą "znaczne straty" i zmuszone są "do prowadzenia częstych rotacji" swych sił - podkreśliła armia. Jak podsumowała, Rosjanie atakując Bachmut "tracą czas i zasoby", jak i "potencjał ofensywny i możliwości na innych kierunkach".

> Sytuacja na wszystkich frontach działań bojowych w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy jest trudna, ale pod kontrolą wojsk ukraińskich; siły rosyjskie wypróbowują różne metody ataku w najgorętszych miejscach - powiedział w niedzielę szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w telewizji Espreso. Jak podkreślił, najgorętszymi punktach są Kreminna, Biłohoriwka i Swatowe. - To co tam się odbywa, nie jest po prostu próbą codziennego szturmowania naszych pozycji. Rosjanie eksperymentują. A to nacierają ciężkim sprzętem, do 10-12 sztuk, a to atakują trzy bojowe wozy piechoty, a między nimi piechota, a to głęboko w lesie stoi czołg i ostrzeliwuje (ukraińskie) pozycje, a to wysyłane są trzy kompanie - oznajmił.