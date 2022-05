Ukraińskie władze: Rosjanie szykują się do ataku na Słowiańsk i Barwinkowe

czytaj dalej

Mamy sukces, rządzący się cofnęli. A jeszcze pół roku temu słyszeliśmy, że Komisja Europejska jest ich wrogiem, że nie ma na nic wpływu - mówił w TVN24 Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że w momencie, kiedy "mamy jedyną przez tyle lat koniunkturę, by budować pozycję Polski w Europie", tkwimy w "głupim konflikcie", który "jest zrobiony po to, by ktoś tam sobie coś ugrał w koalicji rządzącej".