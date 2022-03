Doradca Putina: oczekujemy, że delegacja ukraińska stawi się na rozmowy w czwartek rano

czytaj dalej

Prezydent Francji Emmanuel Macron w środę - w telewizyjnym orędziu do narodu - potępił atak Rosji na Ukrainę. Jak podkreślał, to "Rosja jest agresorem" i "nikt prócz Rosji nie dążył do konfliktu zbrojnego". - Wojna w Europie nie należy już do podręczników historii, rozgrywa się na naszych oczach. Demokracja jest kwestionowana na naszych oczach - zaznaczył. W ocenie francuskiego przywódcy nadchodzące dni będą prawdopodobnie jeszcze trudniejsze.