Trzaskowski w Buczy. "Rozmawialiśmy też o przyszłości, o odbudowie Ukrainy"

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie otworzy najnowszy film w reżyserii Rebekki Miller "She Came To Me". W najnowszym komediodramacie twórczyni między innymi "Angeli" oraz "Własne tempo - trzy portrety" zagrali: Anne Hathaway, Marisa Tomei, Peter Dinklage oraz Joanna Kulig.