Petycja w sprawie legalizacji małżeństw osób tej samej płci. Jest odpowiedź Zełenskiego

Klient przyjechał do hotelu we włoskiej Apulii - rzeczywistość go zaskoczyła, bo nijak miała się do zdjęcia opublikowanego w internecie. Największe zastrzeżenia budził stan basenu i siłowni. Po trzech latach postępowania sędzia orzekł, że klientowi należy się zwrot pieniędzy.