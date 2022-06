Ośmiolatek prowadził pamiętnik z okupowanego Mariupola, wreszcie jest bezpieczny

Ośmioletni Jehor z Mariupola wraz z rodziną wreszcie znalazł bezpieczne schronienie. Historię chłopca, który prowadził pamiętnik z piwnicy bombardowanego przez Rosjan miasta i opowiedział o dramacie swoich krewnych, opisały wcześniej ukraińskie media. Po stu dniach wojny Jehorowi, jego babci, matce i siostrze udało się przedostać do Zaporoża.

Krawcowa mówiła również, że nie chciała trafić do tak zwanego obozu filtracyjnego, gdzie rosyjscy okupanci szczegółowo sprawdzają wyjeżdżających. Nie było jednak innej możliwości. Bez tego można było dojechać jedynie do pobliskiego Manhusza, dalej ludzi nie wypuszczano.

Kolejka chętnych do wyjazdu z Mariupola sięgała kilku tysięcy, rodzinie Jehora udało się jednak dość szybko opuścić miasto, ponieważ prawie wszyscy z nich byli ranni i potrzebowali pomocy medycznej. Dojechali bezpiecznie do Zaporoża. Stamtąd zamierzają udać się do Kijowa.