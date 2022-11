Rosyjski odwrót z Chersonia. Ukraińska armia "nie zaprzecza i nie potwierdza", resort w Moskwie mówi o "manewrze"

Siergiej Szojgu nakazuje nakazuje wycofanie sił

W czwartkowym komunikacie, cytowanym przez propagandowe agencje, resort obrony w Moskwie potwierdził, że rosyjskie wojsko rozpoczęło odwrót z zajmowanych pozycji na południu Ukrainy (nie wspominając o Chersoniu) na "przygotowane pozycje na lewym brzegu Dniepru", nazywając to "manewrem". Resort przekazał również, że odbywa się to "ściśle według zatwierdzonego planu".

Główny cel polityczny i militarny Kijowa

Stoltenberg: będzie to kolejne zwycięstwo Ukrainy

Do doniesień w sprawie zapowiadanego wycofywania się wojsk rosyjskich z Chersonia odniósł się także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - To, co jest jasne, to fakt, że Rosja znajduje się pod silną presją i jeśli opuszczą Chersoń, będzie to kolejne zwycięstwo Ukrainy - powiedział Stoltenberg dziennikarzom po spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni w Rzymie.