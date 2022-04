Zaminowana Ukraina. Kijów podał obszar zaminowanej przez Rosjan powierzchni

czytaj dalej

"Kto jest Polakiem, musi z tego faktu wyciągnąć wszystkie nawet bolesne konsekwencje" - pisał Zygmunt Nowakowski, wybitny pisarz, dziennikarz i publicysta. Nowakowski od 1939 roku był emigrantem i to tak zatwardziałym, że nigdy nie przyjął obcego paszportu, co bardzo utrudniało mu życie i nie pozwalało korzystać z nielicznych uroków emigracyjnego życia. Do tych uroków należała swoboda podróżowania. Mieszkańcom PRL-u odmawiało tego luksusu ludowe państwo. Nawet w czasach, kiedy żył Nowakowski, taki jak jego maksymalizm nie był częsty. Większość bowiem, nawet bardzo zasłużonych dla sprawy polskiej wygnańców, obywatelstwo krajów zamieszkania przyjmowała z powodów czysto praktycznych.