Minister obrony Ukrainy: Niemcy blokują zakupy broni defensywnej, to bardzo nie w porządku

Grzegorz Braun i Robert Winnicki, posłowie Konfederacji, przyszli w poniedziałek rano do Ministerstwa Zdrowia, by przeprowadzić "kontrolę poselską" - przekazał rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. - Biegali po wszystkich pokojach, zaglądali do wszystkich pracowników, jednocześnie krzycząc i siejąc wyzwiska - relacjonował Andrusiewicz. - Zachowali się skandalicznie - dodał.