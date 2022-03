W Mariupolu Rosjanie zbombardowali teatr. Na zdjęciach satelitarnych przy budynku widać duże białe napisy "dzieci"

czytaj dalej

Środa jest 21. dniem rosyjskiego ataku na Ukrainę. Profesor Adam Daniel Rotfeld, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział w "Kropce nad i", że to, co się wydarzyło w Mariupolu, gdzie rosyjski samolot zrzucił bombę na teatr, "przechodzi wszelkie wyobrażenia". - Jest to nie tyle złamanie podstawowych norm, zasad, ale jest bardzo wiele konwencji, które chronią ludność cywilną w czasie konfliktów zbrojnych - zaznaczył. I dodał, że Władimir Putin ma świadomość tego, że cele, które sobie postawił, są nie do zrealizowania. O zbombardowaniu teatru mówił w TVN24 także Mykoła Kniażycki, dziennikarz, polityk, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy.