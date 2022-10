Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Prezydent Ukrainy w wieczornym wystąpieniu wideo skomentował rozmowy telefoniczne Szojgu, który zwrócił się w niedzielę do ministrów obrony kilku krajów NATO. - Jeśli ktoś może użyć broni jądrowej w naszej części Europy, to tylko jeden podmiot - ten, który kazał towarzyszowi Szojgu gdzieś zadzwonić - powiedział Zełenski. - Tam, gdzie przychodzi Rosja, pozostawia za sobą masowe groby, katownie, zniszczone miasta, zaminowane ziemie, zniszczoną infrastrukturę i klęski żywiołowe. Tak więc, gdy dziś rosyjski minister urządza maraton telefoniczny i dzwoni do zagranicznych ministrów, opowiadając o tzw. brudnej bombie jądrowej, to wszyscy dobrze rozumieją, kto w tej wojnie jest źródłem wszystkich brudów, jakie tylko można sobie wyobrazić" - dodał.