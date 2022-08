Kolejne statki ze zbożem wypływają z ukraińskich portów

czytaj dalej

Pamiętam czas, kiedy krytykowałem Platformę Obywatelską za zawłaszczanie państwa i wydawało mi się wtedy, że już bardziej nie można tego robić. Dzisiaj z pokorą mogę powiedzieć, że może być znacznie gorzej - powiedział w "Faktach po Faktach" były minister rolnictwa Artur Balazs. Zdaniem Tomasza Nałęcza "strategia Kaczyńskiego i PiS-u, by zawłaszczyć państwo i wprzęgnąć je w interes jednej partii" mści się obecnie na jej autorze. Według Balazsa największym problemem Polski jest jednak obecnie "relacja z Unią Europejską i zagrożenie naszej obecności w Unii". - Do pewnego momentu byłem pewien i liczyłem mocno na to, że to jest granica, za którą PiS się nie przesunie, i że strażnikiem tej granicy będzie Jarosław Kaczyński. Dzisiaj nie mógłbym już tak zdecydowanie o tym powiedzieć - dodał.