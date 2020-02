Więziona z synem we własnym domu. "Ja tutaj umieram"

Ujgurka trzymająca kartkę z napisem: "Chcę wyjechać i być z moim mężem" - takie zdjęcie pojawiło się we wtorek w mediach społecznościowych. Kobieta razem z synem jest według jej męża więziona w areszcie domowym w chińskim Sinciangu. Mąż walczy o ich uwolnienie i sprowadzenie do Australii, której jest obywatelem, i gdzie mieszka. Na przeszkodzie stoją jednak chińskie władze.

Jedno z pytań do dyplomaty padło ze strony Australijczyka Sadama Abdusalama. Mężczyzna chciał się dowiedzieć, dlaczego jego żona od 2016 roku Nadila Wumaier i ich dwuletni synek Lutfy są przetrzymywani w areszcie domowym i nie mogą opuszczać Chin. - Mój syn jest obywatelem Australii i ma australijski paszport, a ja go nigdy nie spotkałem - mówił Abdusalam na wizji. - Rząd Australii dał mojej żonie wizę, aby mogli z synem przyjechać i dołączyć do mnie w Australii, ale rząd chiński nie pozwolił im wyjechać - kontynuował. - Dlaczego partia komunistyczna więzi milion Ujgurów? Czy uwolnicie naszych bliskich? - zapytał, zwracając się do przedstawiciela chińskiej ambasady.