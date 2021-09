Uchwała komitetu politycznego PiS w sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała, że komitet polityczny partii przyjął uchwałę "W sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności Rzeczypospolitej". - Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim - oświadczyła.

W środę po godzinie 14 zakończyło się posiedzenie komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Po nim rzecznik partii Anita Czerwińska przekazała, że komitet przyjął uchwałę w sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej. - Zakończyło się posiedzenie komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Na posiedzeniu zostały podjęte dwie uchwały - powiedziała. Określiła, że pierwsza z nich jest "najważniejsza" i "bardzo doniosła" dla partii.

- W związku z tym, że pojawiają się w ostatnim czasie kłamliwe informacje na temat stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej, postanowiliśmy uchwałą komitetu politycznego odnieść się do tego. Uchwała nosi tytuł "W sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności Rzeczypospolitej" - wyjaśniła.

Czerwińska następnie omówiła "główne założenia" stanowiska partii w tej sprawie. - Zaczynamy od tego, że jesteśmy państwem europejskim od ponad tysiąca lat. Wykluczamy możliwość polexitu, ponieważ rzeczywistością naszego kontynentu jest Unia Europejska. To jest przypisywanie nam przez totalną opozycję czegoś, czego absolutnie nie planowaliśmy. Nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach - przekonywała.

- Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim. Chcemy żeby Polska była członkiem Unii Europejskiej i pozostała państwem suwerennym. Odnosimy się również do tego, że Unia Europejska potrzebuje głębokich zmian - oświadczyła.

Anita Czerwińska przed siedzibą partii PAP/Paweł Supernak

Czerwińska, odpowiadając na pytania dziennikarzy, poinformowała także, że temat roszad w rządzie nie był poruszany na środowym posiedzeniu komitetu politycznego partii.

Autor:akw/dap

Źródło: TVN24