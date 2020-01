On ma zarzuty, bo ona ma 13 lat. "Jej zgoda nie ma znaczenia"

Policję zawiadomili znajomi, którzy bawili się z 21-latkiem i 13-latką na wspólnej imprezie. Dziewczynka podkreślała w sądzie, że byli parą i że zgodziła się na seks. Ale w świetle prawa to nie ma znaczenia. Chłopakowi grozi nawet 12 lat więzienia. Prokuratura ma także zastrzeżenia do rodziców pokrzywdzonej.

- Do zdarzenia doszło w trakcie spotkania towarzyskiego, w którym uczestniczyli podejrzany i pokrzywdzona. Uczestnicy tej imprezy zawiadomili policjantów, którzy zatrzymali 21-latka - mówi Monika Stalmach, prokurator rejonowa w Tychach.

Pokrzywdzona została przesłuchana przez sąd w obecności psychologa. - Z jej zeznań wynika, że do tych zdarzeń dochodziło za jej zgodą, podkreślała, że byli parą z 21-latkiem od kilku miesięcy. Nie ma to znaczenia dla zarzutu. Chronimy dziecko, które w takim wieku takich decyzji świadomie podejmować nie może - dodaje Stalmach.

Podejrzany przyznał się do zarzutu. Także do tego, że zdawał sobie sprawę z wieku pokrzywdzonej. Sąd zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległość nie mniejszą niż 15 metrów.