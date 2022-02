"Depresja systemu". Nowy program o kryzysie w psychiatrii dzieci i młodzieży

Według policyjnych statystyk, w 2021 w Polsce dzieci i nastolatki podjęły 1496 prób samobójczych – to aż o ponad 650 przypadków więcej niż rok wcześniej i aż cztery razy więcej niż w 2013 roku. O powodach tej alarmującej sytuacji i o tym, jak w Polsce wygląda opieka psychiatryczna nad najmłodszymi opowiada nowy cykl reporterski w TVN24 GO, "Depresja systemu". Użytkownicy serwisu mogą także wspomóc działania Fundacji TVN na rzecz psychiatrii dziecięcej.

"Depresja systemu" w TVN24 GO

To reforma planowana jednak na lata. A psychiatria dziecięca jest, jak mówią eksperci, dramatyczna już dziś. Polski system opieki psychiatrycznej nad najmłodszymi kuleje – nie ma doraźnej pomocy psychologicznej blisko domu, na pomoc mogą liczyć tylko najciężej chorzy. I to zazwyczaj dopiero wówczas, gdy zaistnieje realna obawa, że mogliby targnąć się na życie. Trafiają wtedy od razu na szpitalne oddziały zamknięte. W Polsce jest ich 34. Wszystkie dramatycznie przepełnione i niedoinwestowane. Brakuje personelu - często jeden lekarz musi się opiekować kilkudziesięcioma pacjentami na raz. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej w całej Polsce aktywnych zawodowo jest tylko 455 lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. Potrzebujących – wielokrotnie więcej i co roku ich przybywa.

Nowy cykl w TVN24 GO "Depresja Systemu" to całościowe spojrzenie na system psychiatrii dziecięcej w Polsce - jego problemy i stojące przed nim wyzwania. Dziennikarka TVN24 Anna Wilczyńska rozmawia z lekarzami, ekspertami i - przede wszystkim - nastolatkami i dziećmi, które mają za sobą doświadczenia kryzysu psychicznego, o ich codziennych zmaganiach z systemem, który wciąż działa tylko teoretycznie.

W serwisie TVN24 GO dostępne są także inne materiały dotyczące problemu alarmującego stanu polskiej psychiatrii dziecięcej i kondycji psychicznej oraz emocjonalnej dzieci oraz młodzieży, m.in. "Ostatnia stacja: życie" o pomocy, jakiej udziela telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, "Kolejka po życie" o oddziale psychiatrycznym dla dzieci w podwarszawskim Józefowie czy "Po pierwszym dyżurze powiedziałem sobie: dlaczego przyszedłem do takiego piekła?" o pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w placówkach psychiatrii dziecięcej.

TVN24 GO wspiera Fundację TVN i budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Jak oglądać TVN24 GO?

TVN24 GO to pierwsza polska newsowa platforma wideo, która umożliwia dostęp do dwóch najbardziej opiniotwórczych stacji newsowych w kraju - TVN24 i TVN24 BiS – jak chcesz i kiedy chcesz (w tym siedem dni wstecz). To także możliwość oglądania dodatkowych, niedostępnych w kanałach telewizyjnych transmisji live, programów i filmów.