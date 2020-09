Grecki premier zaniepokojony: Turcja ma wybór

Turcja przedłuża odwierty

Turcja poinformowała we wtorek, że przedłużyła prace statku wiertniczego Yavuz u wybrzeży Cypru do 12 października, co może wywołać kolejne napięcia na linii Ateny-Ankara.

We wtorek Micotakis oświadczył, że jest gotowy do rozmów z Turcją w kwestii konfliktu we wschodniej części Morza Śródziemnego po tym, jak do Turcji powrócił statek badawczy Oruc Reis, który przez kilka tygodni przebywał na wodach w pobliżu greckich wysp.