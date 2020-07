Hagia Sophia ponownie będzie meczetem. Jest dekret prezydenta Turcji

Piątkowy dekret prezydenta Turcji przekazuje kontrolę nad Hagią Sophią tureckiemu dyrektoriatowi do spraw religijnych, w celu ponownego otwarcia meczetu dla wiernych jako miejsca kultu.

Wcześniej w piątek najwyższy sąd administracyjny w Turcji unieważnił dekret rządowy z 1934 roku, przekształcający Hagię Sophię w muzeum. Orzekł, że był on niezgodny z prawem, torując w ten sposób drogę do przekształcenia słynnej świątyni w Stambule z powrotem w meczet.

Protesty zignorowane

Przeciwko takiej decyzji protestowały władze USA, Francji i Grecji, a także Hieronim II, zwierzchnik greckiego Kościoła prawosławnego oraz Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, duchowy zwierzchnik około 300 milionów prawosławnych na całym świecie. Ten ostatni wyrażał obawy, że przekształcenie Hagii Sophii w meczet rozczaruje chrześcijan. W podobnym duchu wypowiedział się w zeszły czwartek rzecznik greckiego rządu, twierdząc, że Turcja ryzykuje otwarcie "ogromnej przepaści emocjonalnej" z krajami chrześcijańskimi. - To symbol tolerancji i różnorodności, to miejsce musi pozostać otwarte dla wszystkich - zaapelował rzecznik francuskiego MSZ. Również sekretarz stanu USA Mike Pompeo wezwał w środę władze Turcji do utrzymania budynku jako muzeum.